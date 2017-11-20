На транспорте в Запорожье не будет GPS

В 2017 году планировались мероприятия по «Внедрению системы мониторинга и диспетчеризации (GPS) на подвижном составе с использованием программного обеспечения, и установка интерактивных экранов на остановках городского электротранспорта». На это было предусмотрено чуть более 4-х миллионов гривен.

Свои предложения по закупкам предоставили 4-ри участника. Сообщили на заседании исполкома. Стоимость этих предложений от 1669,500 тыс. до 3809,000 тыс. Но участники не прошли квалификацию в связи с несоответствием предоставленных документов.

Поэтому, учитывая окончания бюджетного периода и в связи с длительностью проведения процедуры закупок за бюджетные средства, было принято решение снять утвержденные расходы с мероприятия.