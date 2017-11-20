Представитель Запорожской области принял участие в заседании Совета адвокатов Украины

На прошлой неделе состоялось заседание Совета адвокатов Украины, в котором приняли участие пять вновь избранный избранных членов Совета адвокатов, среди которых и представитель Запорожской области в национальном адвокатском совете – управляющий партнёр международной юридической фирмы «Ярослав Гришин и Партнёры» Ярослав Гришин. Удостоверение ему вручила председатель Национальной Ассоциации Адвокатов Украины (НААУ), совета адвокатов Украины Лидия Изовитова.

В повестке дня заседания внесли вопросы о текущей деятельности НААУ и ведения Единого реестра адвокатов. Совет рассмотрел обращения о предоставлении разъяснений по применению правил адвокатской этики и права адвокатов на исключительное представительство в судах, по другим вопросам.

В ходе второго дня заседания Совета адвокатов Украины, правозащитники рассмотрели обращение о разъяснении применения правил адвокатской этики, закона «Об адвокатуре и адвокатской деятельности», нормы об исключительном представительстве адвокатов в судах.

Как отметил представитель в САУ от Запорожской области, глава фракции УКРОП в Запорожском областном совете Ярослав Гришин, орган также создал Комитет по вопросам верховенства права и утвердил изменения в Положение о Комитете законотворческих инициатив по вопросам адвокатской деятельности. Открыты также два новых представительства за рубежом — в Австрии в городе Вена и в Израиле в городе Тель-Авив.

Более того, члены совета адвокатов создали рабочую группу, которая проработает указ Президента «Об объявлении в Украине 2018 годом реализации правопросветительного проекта «Я имею право!». Председатель НААУ предостерегла, что такой проект может последовать советской практике и предложила внести предложения, направленные на его реализацию в соответствии с современными требованиями предоставления правовой помощи.