Прийомним батькам Запоріжжя потрібно підвищувати правову обізнаність

В Запоріжжі розпочалося багатоденне навчання з теми захисту прав дитини. Проводить його Людмила Волинець, одна з найвідоміших експерток України у сфері захисту прав дитини. З ініціативою проведення виступили місцева Асоціація прийомних сімей та обласна Служба у справах дітей.

Без перебільшення Людмила Волинець є однією з найбільш авторитетних та досвідчених експерток України у сфері розвитку сімейних форм влаштування дітей-сиріт та захисту прав дітей. Зараз Людмила Волинець — керівник апарату Міжфракційного депутатського об’єднання «Захист прав дітей — пріоритет держави» у Верховній Раді, та співголова Всеукраїнської громадської організації «Служба захисту дітей». Раніше вона працювала директором Державного департаменту з усиновлення та захисту прав дитини, заступником Міністра у справах сім’ї, молоді та спорту, а також — керівником офісу Уповноваженого Президента України з прав дитини. Вона є авторкою цілого ряду законопроектів і змін до нормативно-правових документів, які регулюють сферу сімейного влаштування дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування.

«Але найголовніше це те, що Людмила Семенівна – людина з щиро великим серцем, яке любить дітей і дарує їм усю свою життєву енергію», відзначив Микола Колодяжний, медіа-експерт Асоціації прийомних сімей Запорізької області.

«Так символічно співпало, що заходи ми розпочали напередодні 20 листопада, Всесвітнього дня дитини. У цей день була прийнята Конституція прав дитини, як ми називаємо Декларацію прав дитини та Конвенцію про права дитини», відзначила, відкриваючи захід Антоніна Матвєєва, начальник служби у справах дітей Запорізької облдержадміністрації.

Щиро вдячною і щасливою можливості зустрітися із запорізькими прийомними сім’ями була і гостя. «Я дуже рада бути у Запоріжжі, де багато років тому розпочиналися важливі ініціативи у сфері сімейного влаштування дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування. І щаслива зустрітися із прийомними батьками, людським вчинкам яких низько вклоняюсь».

Людмила Волинець перебуватиме у Запоріжжі чотири дні. За цей час вона проведе навчання для прийомних сімей, для громадських активістів та для державних службовців.

Питання, які цікавили запорізький прийомних батьків, типові для всієї України. Це можливості для лікування і відпочинку дітей. Постановка дітей-сиріт на квартирний облік. Відновлення документів і статусів сімей, які переїхали з території, де зараз іде війна. Отримання соціальної допомоги.

Були серед обговорених і теми суто психологічні, педагогічні. «Мене знають перш за все як законотворця і знавця законів. Але я стільки бачила людських доль в своєму житті, що можу бути і психологом, і порадником для прийомних сімей», зазначила з цього приводу Людмила Волинець.

Серед проблем, які є в самих сім’ях, гостя звернула увагу перш за все на недостатню правову обізнаність прийомних батьків, вихователів, опікунів. «Я розумію, що на ваших плечах величезна кількість роботи по догляду і вихованню дітей. Але законодавство, що стосується вас, ви маєте знати. Бо це ж права ваші і ваших підопічних», акцентувала увагу Людмила Волинець.

В неділю гостя проводить тренінг для громадських активістів Запоріжжя, а у понеділок та у вівторок – для державних службовців.