Старый «Запорожец» стал отличным укрытием для бездомного Джека (ФОТО)

25-летний автомобиль «Запорожец» спасает от холода и дождя бездомного пса в Черкассах.

Славная история случилась на днях. Местный житель решил с барского плеча подарить своё старое авто местному четверолапому другу, который уже вполне освоился в «автодоме». Бывший владелец авто — Владимир Пучко говорит, что пес Джек, который прибился к его двору не так давно, уже научился самостоятельно открывать двери в новом доме «Запорожце».

Как говорит мужчина, он сразу полюбил дворнягу, но не смог забрать его в дом, поскольку там у него уже много живности обитает. Вместо того, чтобы выгнать «беженца», Владимир застелил ему ковром старое авто и заселил его там.

Отныне Джек охраняет двор нового хозяина из металлического дома «Запорожца».