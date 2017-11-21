Антикоррупционная комиссия при Запорожской облгосадминистрации упразднена

Председатель Запорожской облгосадминистрации (ЗОГА) Константин Брыль своим распоряжением распустил антикоррупционную комиссию, которую последние полгода возглавлял известный запорожский журналист Сергей Сидоров.

По мнению Сергея Сидорова, после того, как члены комиссии направили в Специализированную антикоррупционную прокуратуру и Нацагентство по вопросам противодействия коррупции заявления о возможно незаконном обогащении главы ЗОГА Константина Брыля, чиновник своим распоряжением упразднил комиссию.

Сам же Константин Брыль на своей страничке в ФБ написал, что Антикоррупционная комиссия нарушала регламент своей работы, и на его требование исправить недостатки за три недели не сделало этого. Поэтому он был вынужден ее распустить 20 ноября.

А обнародованные протоколы заседания от 16 ноября, на которых якобы было решено направить заявление в Специализированную антикоррупционную прокуратуру и Нацагентство по вопросам противодействия коррупции, сам Константин Брыль считает, мол, попыткой мести.

Напомним, в начале апреля 2017 года журналист Сергей Сидоров, специализирующийся на расследованиях, был избран председателем Антикоррупционной комиссии при Запорожской облгосадминистрации, которая была создана в апреле 2016 года.

«Главой комиссии избран Сидоров Сергей Сергеевич. Надеюсь на плодотворную работу с новоизбранным председателем комиссии. Желаю успехов», — написал тогда на своей странице в ФБ Константин Брыль.

Напомним, Сергей Сидоров около пяти лет успешно трудился в самой тиражной газете области «Суббота плюс». Кроме того, он стал известен своими расследованиями, опубликованными в центральных СМИ и сайте «Наші гроші. Запоріжжя».

Кстати, в мае 2016 года за подписью Сидорова в газете «Суббота плюс» было опубликовано расследование об имуществе Константина Брыля и его родственников.