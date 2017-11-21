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Антикоррупционная комиссия при Запорожской облгосадминистрации упразднена

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Valeriy
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Председатель Запорожской облгосадминистрации (ЗОГА) Константин Брыль своим распоряжением распустил антикоррупционную комиссию, которую последние полгода возглавлял известный запорожский журналист Сергей Сидоров.

По мнению Сергея Сидорова, после того, как члены комиссии направили в Специализированную антикоррупционную прокуратуру и Нацагентство по вопросам противодействия коррупции заявления о возможно незаконном обогащении главы ЗОГА Константина Брыля, чиновник своим распоряжением упразднил комиссию.

Сам же Константин Брыль на своей страничке в ФБ написал, что Антикоррупционная комиссия нарушала регламент своей работы, и на его требование исправить недостатки за три недели не сделало этого. Поэтому он был вынужден ее распустить 20 ноября.

А обнародованные протоколы заседания от 16 ноября, на которых якобы было решено направить заявление в Специализированную антикоррупционную прокуратуру и Нацагентство по вопросам противодействия коррупции, сам Константин Брыль считает, мол, попыткой мести.

Напомним, в начале апреля 2017 года журналист Сергей Сидоров, специализирующийся на расследованиях, был избран председателем Антикоррупционной комиссии при Запорожской облгосадминистрации, которая была создана в апреле 2016 года.

«Главой комиссии избран Сидоров Сергей Сергеевич. Надеюсь на плодотворную работу с новоизбранным председателем комиссии. Желаю успехов», — написал тогда на своей странице в ФБ Константин Брыль.

Напомним, Сергей Сидоров около пяти лет успешно трудился в самой тиражной газете области «Суббота плюс». Кроме того, он стал известен своими расследованиями, опубликованными в центральных СМИ и сайте «Наші гроші. Запоріжжя».

Кстати, в мае 2016 года за подписью Сидорова в газете «Суббота плюс» было опубликовано расследование об имуществе Константина Брыля и его родственников.

 

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