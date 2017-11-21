В деле убитой модели из Запорожья Шарковой появились еще двое подсудимых

Правда, судят двух сотрудников полиции не за причастность к убийству 16-летней модели, а попытку с помощью взятки освободить от ответственности одного из фигурантов.

По информации пресс-службы облпрокуратуры, в суд направлено дело по обвинению начальника сектора патрульной полиции Запорожья и полицейского в мошенничестве и подстрекательстве к даче взятки.

Установлено, что патрульный мошенническим путем завладел денежными средствами своего знакомого под видом оказания ему правовой помощи в отношениях с сотрудниками полиции, которые расследуют убийство Шарковой. Грозит нечистым на руку полицейским до 8 лет тюрьмы.

Как уже сообщал «Верже», в марте 2015 года исчезла 16-летняя модель из Запорожья Сусанна Шаркова. Через несколько дней ее объявили без вести пропавшей и начали розыск.

Спустя три месяца, в июне, ее останки нашли в подвале одного из частных домов в Шевченковском районе. Как оказалось, убитая модель дружила с двумя девушками, снимавшими этот дом. Но сразу раскрыть злодеяние полиция не смогла.

Два месяца назад резонансное убийство 16-летней девушки было раскрыто — заочно вручено подозрение в совершении убийства уроженке Днепропетровской области, которая прячется за рубежом. Она являлась владелицей модельного салона, в котором и работала Сусанна Шаркова.

У подозреваемой были подельники. 17 августа полицейский из патрульной службы попался на взятке. Он пытался дать мзду следователю за решение вопроса о непривлечении к уголовной ответственности подозреваемого по резонансному убийству несовершеннолетней модели Шарковой.