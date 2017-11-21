В Запорожской области за сутки под колёса авто попали четыре студентки (ВИДЕО 18+)

В Запорожской области за сутки под колёса авто попали четыре студентки (ВИДЕО...

Всего четыре студентки попали под колёса авто в Мелитополе за один день. Как сообщал ранее «Верже», 21 ноября, на пр. Хмельницкого произошла авария. По свидетельству очевидцев, один автомобиль за рулем которого была женщина, пропустил пешехода. Девушка находится в реанимации — врачи борются за жизнь 16-летнего подростка.

Авария имела место утром, но ранее — 20 ноября вечером на проспекте 50-летия Победы под колёсами авто оказались также три девушки. Двоих пострадавших отвезли в больницу, одной из девушек оказали помощь на месте. За рулём авто был 71-летний мужчина, который ответит по статье УК Украины за нарушение ПДД.

В сети также появилось жуткое видео (18+) аварии, которая случилась сегодня утром.