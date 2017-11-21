В Запорожье водитель «Шкоды» таранил столб

Вчера, 20 ноября, на Северном шоссе возле предприятия «Листопрокат» 35-летний водитель, управляя Skoda Oktavia, не выбрал безопасную скорость движения и въехав в лужу, не справился с управлением.

Как итог, он врезался в электроопору. Автомобиль получил серьезные повреждения, а водитель — травмы. К счастью, госпитализация не понадобилась.

Как ранее сообщал «Верже», в субботу, 18 ноября, на служебный автомобиль коммунальной службы «15-80» упала часть конструкции Преображенского моста. В результате ЧП у Fiat Doblo разбито лобовое стекло.

В тот же день в Заводском районе Запорожья произошла еще одна авария: на ул. Демократической водитель автомобиля «Москвич» врезался в электроопору с троллейбусными проводами, из-за чего столб обрушился прямо на капот авто, раздавив всю переднюю часть. Увы, пострадал 13-летний пассажир автомобиля, которого медики скорой госпитализировали в 5-ю городскую больницу.