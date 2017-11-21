В Запорожье медики «скорой» продолжают акцию протеста (ВИДЕО)

Со вчерашнего дня в Запорожье, как и в других областных центрах, стартовала акция протеста медиков скорой помощи.

В полдень, с понедельника по пятницу, медики «Скорой» на своих машинах включают сирены, чтобы привлечь внимание властей и общества к планам и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун по реформированию службы «Скорой помощи». Медики уверены, что эта реформа приведет к коллапсу службы экстренной медпомощи, пишет «Время новостей«.

Протестующие не согласны с отменой профессии фельдшер и заменой ее на парамедика, а также изменением принципа оказания экстренной медпомощи, когда задачей парамедика будет не оказание медпомощи на месте, а максимально быстрая доставка пациента в больницу.

Участники акции протеста уверены в том, что к этому «американскому принципу» не готовы украинские дороги и больницы. По словам главы Независимого профсоюза работников скорой медпомощи Запорожья Анатолия Сидоренко, в этих больницах пока нет оборудованных приемных покоев, способных оперативно принимать большое количество пострадавших.

«На прошлой неделе я был в Киеве на селекторном совещании со всеми областями. Из всех регионов Украины только одна область — за парамедиков, это Волынская. Мотивация у них простая: они получают «корочку» парамедика, и могут работать в Польше по этой специальности за хорошие деньги — около 2000 евро в месяц. Это, конечно, хорошо, но как нашему населению и сотрудникам быть в такой ситуации?

В чём принципиальное отличие врача и парамедика? Парамедики не ставят диагноз — для этого всех больных и пострадавших надо везти в стационары. А наши врачи и фельдшера ставят диагноз и оказывают помощь уже на месте. Кроме того, у нас нет инструкторов по парамедицине, они ещё не подготовлены в достаточном количестве, нет соответствующих учебных заведений с необходимым для подготовки парамедика оборудованием. У нас нет приёмно-диагностических стационаров.

Кроме того, на 2018 год не выделено ни копейки на закупку автомобилей «скорой». Из 24 областей у 8-ми не выделено ни копейки на новые единые диспетчерские. То есть вообще ничего нет, но при этом с 1 января наша профессия фактически уничтожается. Мы хотим, чтобы все поняли, что всех нас ждёт в самое ближайшее время», — рассказал Анатолий Сидоренко «Вместе».