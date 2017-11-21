В Запорожье презентовали первый в городе детский фитнес-зал (ФОТО)

В Запорожье состоялось открытие первой в городе детской фитнес-зоны «Фиткросики». Спорткомплекс действует на базе заведения внешкольного образования «Центр творчества детей и юношества Александровского района» по адресу ул. Крепостная, 45.

Три зала оборудованы современным спортивным оборудованием для разнообразных занятий: степ-аэробика, фитбол-гимнастика, работа с TRX-петлями, балансирами, экспандерами и т.д.

«Спортивный кружок направлен на оздоровление детей в возрасте от 4 до 12 лет, особой физической подготовки не требуется. Наши занятия направлены на развитие у каждого ребенка силовых качеств, быстроты, гибкости, координации, балансировки», — отметила методист центра, тренер-реабилитолог фитнес-зоны Милена Чекулаева.

Первое в городе спортивное пространство для детей появилось в результате сотрудничества коммунального заведения внешкольного образования и депутата городского совета укроповца Геннадия Наумова.

«Если вы захотите пойти с ребенком до 6 лет в спортзал, на сегодняшний день в городе не было специально оборудованных и безопасных для детских занятий фитнесом залов. Поэтому с июля мы начали заниматься проектом «Фиткросики» и тут дети могут проявить свои спортивные достижения. Здесь дети могут проявить свои спортивные достижения при поддержке профессионального тренера и с помощью специального оборудования. Поскольку я вхожу в постоянную комиссию горсовета по гуманитарным вопросам, постараюсь сделать все возможное, чтобы и в других районах города открылись подобные спортивные центры для бесплатных занятий запорожских детей», — отметил Геннадий Наумов.

По словам заместителя директора «Центра творчества детей и юношества Александровского района» Натальи Шрамко, цель фитнес-зоны — улучшить здоровье детей и привить активный образ жизни.

«На сегодняшний день в заведении внешкольного образования действуют 36 кружков. У нас занимаются более 1500 детей, с которыми работают более 50 опытных педагогов. Отрывая фитнес-зону «Фиткросики», мы поставили цель — улучшить здоровье детей и привлечь их к активному образу жизни», — рассказала заместитель директора «Центра творчества детей и юношества Александровского района» Наталья Шрамко.

В рамках открытия спортзала 16 ноября, организаторы подвели итоги фотоконкурса на самую спортивную семью. Также все присутствующие приняли участие в игровом спортивном флешмобе.