Горячий запорожец палил по людям из охотничьего ружья (ФОТО)

Житель Запорожья решил разобраться с обидчиками по-ковбойски: во время неразрешимого конфликта он стал «отстреливать» своих оппонентов.

Как передает пресс-служба полиции региона, происшествие имело место в Степногорске. 58-летний запорожец затеял скандал с двумя мужчинами 32 и 21 год. В ходе разборок он, имея при себе оружие, выстрелил в обидчиков и скрылся. Раненых доставили в больницу.

Позже полиция Васильевского района нашла местного ковбоя и отправила его в СИЗО. Оружие раздора конфисковано. Уголовное производство открыли по ст. «Хулиганство». Мужчине грозит от трёх до семи лет тюрьмы.