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Горячий запорожец палил по людям из охотничьего ружья (ФОТО)

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user444
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Житель Запорожья решил разобраться с обидчиками по-ковбойски: во время неразрешимого конфликта он стал «отстреливать» своих оппонентов.

Как передает пресс-служба полиции региона, происшествие имело место в Степногорске. 58-летний запорожец затеял скандал с двумя мужчинами 32 и 21 год. В ходе разборок он, имея при себе оружие, выстрелил в обидчиков и скрылся. Раненых доставили в больницу.

Позже полиция Васильевского района нашла местного ковбоя и отправила его в СИЗО. Оружие раздора конфисковано. Уголовное производство открыли по ст. «Хулиганство».  Мужчине грозит от трёх до семи лет тюрьмы.

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