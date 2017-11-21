Жителей Запорожской области проверили на ВИЧ прямо на улице

В Мелитополе в рамках европейской недели тестирования на ВИЧ-инфекцию и гепатита каждый житель сможет бесплатно и конфиденциально проверить свое здоровье.

Отметим, что в Мелитополе официально зарегистрировано почти 1000 людей, которые живут с ВИЧ. Порядка двух тысяч умерло от этой инфекции за последние 10 лет. И это только официальные данные, истинная статистика выглядит более удручающе. Здесь же более 600 людей, которые живут с ВИЧ, получают лечение противовирусными препаратами, и благодаря этому ведут полноценный образ жизни и не опасны в эпидемическом плане.

Сегодня, 21 ноября, сотрудники Центра СПИД предлагали горожанам пройти обследование на ВИЧ с помощью быстрых тестов на площади Победы. Тест был абсолютно конфиденциальным и занял не более 15 минут. Тестирование проводили специалисты Центра СПИД, передает РИА Мелитополь.

Говорится, что также в любые дни недели можно пройти тестирование в Центре СПИД по ул. Университетская, 34. Кроме того, быстрые тесты для быстрой диагностики ВИЧ имеются во всех амбулаториях города и в стационарах лечебных учреждениях.