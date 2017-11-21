Запорожец устроил кровавые разборки со знакомым (ФОТО)

В Запорожской области молодой мужчина решил вопрос взаимопонимания со своим знакомым ножом — он ранил приятеля во время совместного застолья.

Как передает пресс-служба полиции, происшествие имело место сегодня, 21 ноября, ночью. В полицию позвонили медики Приазовского района, сообщившие о том, что к ним был доставлен сложный 39-летний пациент с ножевым ранением.

Правоохранители выяснили, что мужчину ранил 31-летний знакомый. Он задержан. Дебоширу «за умышленное телесное повреждение» грозит до 7-ми лет лишений свободы.