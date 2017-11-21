Запорожские полисмены остались без сатисфакции

Мелитопольский горрайонный суд не стал карать даже минимальным штрафом горожанку, решив освободить ее от ответственности.

В начале октября рядом с входом в здание Мелитопольского отдела полиции произошел постыдный инцидент: дамочка присела по своим физиологическим надобностям.

На ее беду, как пишет «Наш город«, женщину заметили полицейские и составили протоколо об административном правонарушении. За подобное поведение женщине грозил штраф, однако суд постановил ограничиться устным предупреждением, освободив гражданку от ответственности.

Напомним, летом, обмочившегося прямо в салоне маршрутки курортника, водитель выбросил из машины по пути следования из Кирилловки в Запорожье.

Чуть ранее пьяный пассажир зашел в маршрутку с пивом, при этом стал разливать напиток и приставать к другим пассажирам. Затем буйный пассажир уснул и обмочился, что стало последней каплей в чаше терпения пассажиров. Они настояли на том, чтобы водитель избавился от жуткого клиента, что тот и сделал.