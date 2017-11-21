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Запорожский «мусорщик» привез опасные подарки осужденному в СИЗО

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user444
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На выходных в Запорожье на территории местного СИЗО задержали нерадивого визитёра. Как передаёт пресс-служба полиции региона, 18 ноября, прокуратура и УСБУ поймали водителя «Умвельт-Запорожье» за передачей психотропов и наркотиков осуждённому.

Уже на следующий день задержанный водитель получил подозрение по ч .2, ст. 307 Уголовного кодекса Украины.

Сейчас всё ещё продолжаются следственные действия, устанавливаются обстоятельства происшествия.

Прокуратура отправила подозреваемого под стражу. Ему грозит 10 лет тюрьмы.

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