Запорожцам донесли суть нового коммунального закона

«Эту информацию должен знать каждый», — отметил запорожский общественник Данил Щербаков.

По информации пресс-службы Министерства регионального развития, строительства и ЖКХ, в Верховной Раде Украины приняли новый закон о коммунальных услугах. Решение принято в интересах горожан. Люди не должны оплачивать не осуществляемые услуги домоуправителей и ЖКХ.

Так, в случае невыполнения ими коммунальных обязательств запорожцев призывают требовать перерасчета указанных в платежке чисел.

Согласно законопроекту №1581-д «О жилищно-коммунальных услугах», украинские потребители получили право требовать уменьшения размера платы за коммунальные услуги в случае их непредоставления, предоставления в неполном объеме или снижения качества.