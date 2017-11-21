Запорожцам обещают снег сегодня

С сегодняшнего дня — 21 ноября — в южных областях Украины, в том числе и в Запорожской, ожидается ухудшение погодных условий. Они будут сопровождаться сильным ветром, осадками в виде мокрого снега и его налипанием.

Как сообщает пресс-служба автодора, с 21 по 24 ноября будет организовано круглосуточное дежурство диспетчерской службы и ответственных сотрудников инженерного и руководящего состава. В режиме постоянной готовности находится 261 единица спецтехники, созданы необходимые запасы послесолевой смеси и тд.

При ЧП на дорогах общего пользования в Запорожской области можно связаться с дежурными по телефону: 061 787 64 30.