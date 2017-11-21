Наш Президент лучше знает, кто ему враги…

Тут в понедельник — согласно ранее утвержденному графику — очередной скандал случился. Типа в братской Беларуси поймали украинского шпиона Павла Шаройко. Тот работал в Минске под видом корреспондента Украинского национального общественного радио. Шаройко сознался в работе на ГУР Минобороны и слил типа своего куратора — 1-го секретаря посольства Украины в Беларуси Игоря Скворцова. Тот был сразу же объявлен «персоной нон грата» и покинул пределы страны пребывания.

Давайте разберем ситуацию. Представим, что Шаройко шпион и его поймали. Шпионов по всему миру ловят по два раза на день. Но в подобных случаях — втихую — «куда надо» приглашают посла или атташе, о чем-то договариваются, и шпион вскоре оказывается на Родине. Пресса ни о чем и не догадывается.

Если шпиона ловят или назначают, как это делает Россия, а теперь и Беларусь, то немедленно раздувается скандал с обязательным признанием фигуранта во всех «злодеяниях».

Но тут есть еще одна вещь. Шаройко служил в пресс-службе ГУР МО со времен Кучмы. Т.е. был лицом ведомства, которое официально комментировало или сообщало информацию для СМИ. Да, в 2009 году полковник Шаройко уволился и пошел работать на радио. Но зачем его было командировать в братскую Беларусь, история умалчивает. Только в нашем МИДе, Госпогранслужбе, ну и, наверное, в ГУР Минобороны не знают, что Беларусь — это Россия. Что там единое пограничное и таможенное пространство. И что уже не раз на территории Беларуси случались провокации против украинских граждан.

А дальше все еще веселее. Первое. Шаройко могли слить из Киева, а о том, что в его родном ведомстве куча «кротов», сомневаться не приходится. Убийство депутата Госдумы Дениса Вороненкова, которого, как мы наблюдали на видео, «охранял» сотрудник ГУР, подрыв в машине полковника этого же ведомства Шаповала, указывает на то, что недорабатывают у нас некоторые «органы».

Второе. И сам Шаройко мог тоже трудиться на «братьев», а в нужный момент им же и «сдаться».

Вот-вот — ключевые слова здесь «нужный момент». Что же это за момент? Путину нужно во что бы то ни стало выйти из т.н. Минского процесса. Т.е. трехлетней говорильни без каких-либо результатов. Но не по своей вине, а по вине подневольной Украины. Это полезно для последующих торгов со Штатами.

Да, Украины — подневольной в рамках т.н. «Нормандской четверки», которой уже нет. Президента Франции Олланда сменил Макрон, и ему сегодня не до Украины. В Германии спустя два месяца после выборов так и не удалось создать правительственную коалицию (партия канцлера Анхелы Меркель хоть и стала первой, но взяла всего 33% голосов). Сама Меркель в понедельник заявила, что придется назначать новые выборы. Т.е. и ей сегодня не до Украины.

О чем договариваются американский спецпредставитель Волкер и путинский царедворец Сурков мы можем только догадываться. Но в любом случае в сложившейся ситуации — пока в Киеве ни куют ни мелют с признанием России агрессором, с разрывом дипломатических отношений, с проведением границы по линии фронта на Донбассе, хорошо бы ее назначить крайней. Т.е. вынудить выйти из Минского процесса, и оказаться виноватой за срыв «мирных усилий».

Такое уже было и все очень плохо кончилось. Напомним, особенно «для тех, кто в танке», что президент Франции Олланд в 2013 году был готов заблокировать в интересах Путина ассоциацию Украины в ЕС. Но как ему в этом случае сохранить лицо? 18.09.2017 г. российские пограничники захватили в Баренцевом море судно организации Greenpeace. На борту находились граждане Великобритании и Голландии. Соответственно с этими странами начались торги, и уже не только Франция, но и Англия с Голландией стали давить на Януковича: типа возьми на себя вину за срыв ассоциации. Потом к делу подключились Меркель (ей пообещали в обмен заключенного в России олигарха Ходорковского) и Путин. Тот вдруг дал Януковичу 3 млрд. долларов кредита. И тогдашний украинский президент в последний момент отказался от евроинтеграции.

А дальше вы все знаете. Левочкин и Фирташ, Найем и Лещенко, Медведчук, Турчинов и Сивкович, говорят, что под художественным руководством генерал-полковника ФСБ Сергея Беседы организовали нам сначала робкий студенческий Майдан… Последний удалось раскачать до последствий, которые мы и сегодня не расхлебали.

Если кто забыл, то напомним: Левочкин — глава Администрации президента Януковича, Сивкович — его зам, Турчинов играл за оппозицию, Медведчук и при Януковиче был «смотрящим» от Путина в Украине…

Что-то подобное мы имеем и сегодня. Тем более, что украинские власти (агентура разных братских спецслужб в украинской власти), делает все, чтобы облегчить Путину и другим нашим «доброжелателям» жизнь.

Вот в воскресенье вдруг выяснилось, что захваченные в Киеве неизвестными четверо грузинских граждан депортировались на Родину весьма оригинальным способом. Управление Госохраны (генерал Гелетей) — не имея на это законных полномочий вертолетами переправило их в Одессу, далее (в контейнере!) на паром до Поти, и так депортированные — и среди них журналист — оказались в Грузии. Где рассказали американскому CNN о своих приключениях.

И тут, если вспомнить, что президент Чехии — фанат Путина, а Словакия — российский форпост в Восточной Европе, то последние антиукраинские выпады Польши, Венгрии, Румынии, Болгарии и даже Греции создали нам линию дипломатической блокады с Запада. Сейчас добиваются отношения с Грузией, они уже отсутствуют, как вы видите, с Беларусью. Остается только Турция. Которая вроде бы двух видных крымских татар помогла освободить. Но… Но президент Эрдоган сегодня встречается с Путиным чаще, чем со всеми лидерами блока НАТО вместе взятыми…

Так что мы имеем в плане дипломатии Порошенко-Климкина, да еще в условиях, когда бензин, патроны и снаряды приходится покупать у вышеперечисленных соседей? Погром! Ведь у нас ни одного патронного завода так и не удосужились построить. Зато бюджеты прокуратур, судов, всякого рода «органов» и людей с дубинками в разы превышают бюджет воюющей армии.

Потому как Петр Алексеевич Порошенко и люди, которые рядом с ним, лучше знают, кто им друзья, а кто — враги.

Леонид Романовичев