Нетрезвая запорожанка пыталась обелить пьяного водителя перед патрульными (ВИДЕО)

Патрульные остановили авто Renault за нарушение ПДД, после чего выяснилось, что водитель пьян — 2,49 промилле в крови.

Из салона вышла явно нетрезвая супруга правонарушителя, которая заявила, что Украины как страны не существует. Затем она заявила, что ее муж трезв, и тут же попыталась «договориться» с патрульными.

На водителя составлен протокол по ст. 130 КоАП — «Управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения».

Напомним, на днях осудили водителя авто, пытавшегося дать взятку патрульным в Хортицком районе. Мужчина отделался штрафом.