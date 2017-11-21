Прокуратура возьмется за резонансную аварию с военными в Запорожье

Военная прокуратура возьмётся за расследование фатальной аварии, которая произошла на перекрёстке Диагональной и Северного шоссе в Запорожье. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Запорожского гарнизона, сейчас ведётся тщательное расследование аварии, назначили ряд экспертиз.

Напомним, вчера в Запорожье произошла масштабная авария с военными. Из-за поломки перевернулся КрАЗ, который выбросило на обочину. Как сообщалось, у авто на ходу оторвался кардан. В результате погиб водитель авто — сержант воинской части, пострадал также ещё один пассажир — офицер, которого удалось вовремя госпитализировать и спасти.

На месте аварии работала полиция, ГСЧС и «Кобра». Спецслужбы помогали, с помощью техники, достать тело погибшего водителя.

Открыто уголовное производство за нарушение ПДД.