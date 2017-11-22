Домой Новости В Запорожье едет 14 больших автобусов

В Запорожье едет 14 больших автобусов

От
user444
-
309
0
ПОДЕЛИТЬСЯ

Запорожье совсем скоро получит автобусы большой вместимости, которые были проведены по системе лизинга. Как рассказали сегодня, 22 ноября, на сессии городского совета, самые первые автобусы будут ходить из центра города в Осипенковский район.

Как сообщал ранее «Верже», для предприятия «ЗЭТ» на исполкоме была утверждена процедура кредитования «Укргазбанком».

Всего закупят 35 автобусов, из них 14 горд получит уже в этом году, а остальные в 2018-м. Первые автобусы выйдут на работу по маршруту № 17 «Арматурный – Запорожье-І», который соединит Осипенковский с центром Запорожья.

Далее автобусы будут разбрасывать по разным районам города, решая проблему качественного транспортного обеспечения.

ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНОЕЩЕ ОТ АВТОРА

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here