В Запорожье журналисты во время сессии горсовета «потроллили» команду Буряка

Запорожские журналисты, Юрий Сидоров и Анатолий Остапенко, пришли на заседание сессии с плакатом на котором написано: «Допоріжсталь — все законно».

Как сообщает «Заноза», мэр Запорожья Владимир Буряк своим распоряжением увеличил допороговые суммы на закупку товаров и предоставление услуг в 10 раз, сняв таким образом запрет проводить закупки через «Прозорро». Отметим, ранее эта сумма составляла 10 тыс для товаров и 50 тыс. для услуг.

Благодаря этому только за первое полугодие из бюджета города распределили без конкурса более 200 млн среди фирм, связанных с «Запорожсталью», а небольшие компании и вовсе лишились возможности участвовать в этом бизнесе.

Напомним, в некоторых дворах Запорожья команда Буряка застроила дворы «странными» объектами — в 2015-16 годах установили за бюджетные деньги довольно странные сооружения, названные спортплощадками.

Что интересно, некоторые дворы были одарены сразу двумя такими сооружениями. К примеру, во дворе дома №8 на ул. Украинской, где площадки расположены буквально в 25 метрах одна от другой.

Увы, за несколько месяцев спортсооружения покрылись ржавчиной и пришли в негодность. Прокуратура, узнав о таком расточительстве бюджетных средств, дала поручение полиции проверить подрядчиков, с которыми КП «УКС» заключал договоры.