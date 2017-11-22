В Запорожье открыли еще одну группу бесплатного изучения английского языка для детей

В областной библиотеке состоялась церемония открытия еще одной учебной группы программы Access в Запорожье. Благодаря поддержке Посольства США еще двадцать запорожский детей смогут бесплатно изучать английский и принимать участие в разнообразных развивающих занятиях.

Программа Access предоставляет возможность учащимся из малообеспеченных и социально уязвимых семей, в том числе переселенцам и молодежи с особыми потребностями, бесплатно углубить свои знания английского языка, больше узнать о США, их культуре и ценностях, развить свои лидерские навыки.

«Искренне рад и признателен Посольству и своим коллегам, что появилась возможность для еще двадцати запорожских детей присоединиться к программе», сказал на открытии Николай Колодяжный, директор фонда «Импульс.ЮА» и координатор программы Access в Запорожье. «За год занятий первой группы ребята достигли впечатляющего прогресса и в изучении английского, и в личностном развитии. Уверен, что через год у наших новых студентов тоже будут поводы для гордости», добавил он.

Поздравить запорожских ребят и пожелать им успехов приехал господин Шон О’Хара, Первый Секретарь, Атташе по вопросам культуры и образования Посольства США в Украине. «Я поздравляю студентов, прошедших конкурс, и желаю им вдохновения в обучении. А также особенно признателен родителям ребят, которые их поддерживают и будут помогать им достигать новых высот в учебе», отметил представитель Посольства.

В Украине всего 17 регионов, в которых реализует программа Access. В Запорожском регионе она охватывает Черниговку, Бердянск и областной центр. Об этом рассказал национальный координатор программы Access, представитель международной организации Project Harmony, Inc. Андрей Гайдамашко. «Нам приятно, что через год мы открываем в Запорожье еще одну группу. Приятно видеть, как выросли и развились студенты, с которыми мы открывали группу год назад», добавил он.

Хотя от кандидатов для участия в программе не требуется высокого начального уровня знаний по английскому языку, они должны были подтвердить свою общую успешность в школе и мотивацию к обучению.

Занятия в новой запорожской группе продлятся до июня 2019 года. Участники программы бесплатно обеспечиваются учебными материалами. В рамках программы будет проведена интенсивная учебная сессия на базе детского лагеря во время летних каникул.

Во время открытия запорожским детям, которые успешно прошли отбор в программу, были вручены письма от Посольства США в Украине, удостоверяющие их участие.

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Программа малых стипендий по изучению английского языка («English Access Microscholarship Program», сокращенно Access) проводится при поддержке Посольства Соединенных Штатов Америки в Украине и финансируется Государственным департаментом Соединенных Штатов Америки. Организационную поддержку Программе Access оказывает также Запорожская областная универсальная научная библиотека, которая предоставляет для занятий свое помещение, и благотворительный фонд «Импульс.ЮА».

По вопросам обращайтесь к координатору программы Access в Запорожье Николаю Колодяжному, тел. 067 614 10 53, почта nnikkolo@gmail.com