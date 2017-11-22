В Мелитополе устанавливают Рождественскую елку

Вчера вечером возле торгового центра «Амстор» в Мелитополе начали устанавливать традиционную Новогоднюю елку.

Хотя до Нового года еще 39 дней, в городе уже готовятся к празднику. Многие супермаркеты уже украшены праздничной атрибутикой. А ТЦ «Амстор» даже устанавливает первую в городе новогоднюю елку, пишет 0619.

Напомним, в центре Запорожья будет установлено три новогодние елки — на пл. Фестивальная, пл. Маяковского и бул. Шевченко. Установить и ввести в эксплуатацию лестных красавиц планируют до 19 декабря.

КП «Титан» было поручено установить (в последствии демонтировать) и украсить елки на Фестивальной и Маяковского. В свою очередь КП «Зеленстрою» было поручено обеспечить приобретение, доставку и монтаж зеленой массы для каркаса новогодней елки на пл. Фестивальной.

Кроме того, «Титану» поручено перевести декоративных деревянных домиков из Ландшафтного парка «Вознесеновский» и парка Победы на пл. Фестивальную, пл. Маяковского и бул. Шевченко. Впоследствии киоски украсят гирляндами и прочей новогодней мишурой.

Также возле зеленых красавиц установят светящие инсталляции — оленей, зайчиков, снегурочку и т.д.

В свою очередь, Днепровское отделение полиции ГУНП в Запорожской области должно обеспечить круглосуточную охрану городских новогодних елок, иллюминаций и инсталляций с 19 декабря 2017 года по 19 января 2018 года.