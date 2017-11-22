В судах Запорожской области «консервируют» резонансные дела

Запорожские суды попали в антирейтинг Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), касающегося затягивание судами рассмотрения материалов обвинительных актов в отношении коррупционеров.

По информации пресс-службы НАБУ, на третьем месте в антирейтинге Заводский райсуд Запорожья, в котором свыше года не начинают рассмотрение дела в отношении директора ООО «ЗТМК», обвиняемого в злоупотреблении служебным положением.

Также в антирейтинг угодил Вольнянский райсуд Запорожской области, в котором 10 месяцев не начинается слушание в отношении судьи Жовтневого райсуда города Днепр, обвиняемого в получении взятки.

Кстати, свыше 3 месяцев волокитится рассмотрение дела в отношении и.о. директора ГП «Запорожгражданпроект» — не назначено даже подготовительное заседание. Правда, в этом случае отличился не запорожский суд, а Печерский райсуд Киева.