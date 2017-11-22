Депутат одарил мэра Запорожья приторным от коррупции подарком (ФОТО)

Сегодня, 22 ноября, проходила предпоследняя в году сессия Запорожского горсовета.

В начале сессии в ходе своего вступления с трибуны депутат Михаил Прасол, глава фракции УКРОП, рассказал о коррупции и фактически новом «институте смотрящих». В конце выступления Михаил Прасол подарил мэру Запорожья Владимиру Буряку торт с сувенирными купюрами и свеклой. На десерте красовалась надпись: «Первый миллиард Буряка».

По словам Прасола, он поздравил мэра с первым миллиардом. Подряды почти на такую сумму подряды получили фирмы, связанные с «Запорожсталью».

«Сьогодні у мера можна сказати, все в повному порядку: будинок гіганських розмірів добудовується,обсяг підрядів, що відійшов підприємствам афельованим із «Запоріжсталлю» і ним особисто підпирає під мільярд. Хай тепер мер Буряк відсвяткуйте свій перший мільярд в колі ваших друзів»,- прокоментировал подарок глава фракции УКРОП Михаил Прасол.