Донорский марафон Запорожской областной больницы только стартовал, а уже бьет рекорды по сбору крови (ФОТО)

В Запорожье стартовал уникальный проект — марафон донорства «В капле крови – спасенная жизнь», инициатором которого выступила Запорожская областная клиническая больница. Это самая масштабная донорская акция в истории Запорожского региона, которая еще до своего открытия объединила всю область: представителей власти, крупных промышленных предприятий, учебных учреждений, волонтеров и просто неравнодушных запорожцев ради благородной цели – спасения жизней земляков.

Про идею марафона рассказал Игорь Шишка, главный врач Запорожской облбольницы: «Областная больница – главное многопрофильное в области медицинское учреждение. Поэтому мы постоянно сталкиваемся с различными «вызовами»: к нам поступают самые «тяжелые» пациенты, которым жизненно необходимо срочное переливание крови. В связи с этим у нас возникла идея организовать марафон, который позволил бы пополнить стратегический запас донорской крови. Мы запустили эту акцию для всех, кто готов совершить благородный поступок – поделиться своей кровью. Ведь это поможет кому-то выжить и жить в дальнейшем».

Акцию добра и милосердия открыл Владыка Лука, митрополит Запорожский и Мелитопольский, при поддержке всего духовенства Запорожской области. Он дал благословение церкви на проведение такого марафона и призвал всех прихожан сдать кровь: «19 ноября был день памяти жертв ДТП, — рассказал Владыка. – А девять дней назад погиб священник нашей епархии в автокатастрофе. У него были сложные травмы с большой кровопотерей, его доставили в Мелитополь. Пока привезли кровь, он скончался. 21 ноября — день, когда мы вспоминаем всех ангелов-хранителей. И каждый из нас может стать ангелом-хранителем своим близким по крови. Мы, священники, сегодня пришли сюда, чтобы помочь людям, чтобы врачи могли спасти их жизни. Эта акция имеет в первую очередь духовную основу. Сдать кровь – это доброе дело, тот главный шаг к миру, в котором нуждается каждый из нас».

Одной из первых представителей духовенства кровь сдала матушка Клеопатра. Она поделилась своими мотивами участия в марафоне: «В Евангелие есть слова «Больше нет той любви, кто положит душу за други своя». Лично для меня эта цитата сформулировала решение отдать часть своей крови, спасти чью-то жизнь. Я участвую в такой акции, чтобы при необходимости можно было спасти хорошего человека. Хочется призвать всех людей, которые физически способны сдавать кровь – сделать это!»

Отметим, что еще до официального старта акции сдали кровь руководство и сотрудники экстренных служб: национальной полиции в Запорожской области, городской патрульной полиции, ГСЧС, полиции охраны. Именно они чаще всего сталкиваются с ДТП, первыми приходят на помощь пострадавшим в авариях и знают, какова цена донорской крови для спасения жизни.

Только за один день в акции приняли участие более 100 сотрудников спецслужб! Они призывают всех неравнодушных присоединяться к марафону, развивать донорское движение, ведь сданная кровь – это спасенные жизни. «По долгу службы мы каждый день сталкиваемся с массой ДТП. Иногда в авариях на дорогах страдают целые семьи. Спасти их может наше с вами неравнодушие и активное донорство. Поэтому мы сегодня сдаем кровь», — делится заместитель начальника ГУ ГСЧС Украины в Запорожской области Николай Головань.

Как отметил Алексей Кулинич, заместитель главного врача ЗОКБ по медицинской части, социальный проект уже бьет все рекорды по количеству участников и партнеров, а также – объемам собранной крови.

По предварительным подсчетам за два дня кровь сдали более 150 человек, что позволило пополнить запасы крови на более чем 60 литров. Кроме того, акция активно продвигается и в области: к марафону присоединились крупные города – Мелитополь, Бердянск, Токмак, Энергодар.

Напомним, что марафон по сбору донорской крови продлится в Запорожской областной больнице до 30 ноября. В это время в отделении трансфузиологии ЗОКБ ждут всех, кто решил присоединиться к благотворительной акции и продлить цепную реакцию доброты и взаимопожертвования. Кровь можно сдать в отделении трансфузиологии Запорожской областной клинической больницы по адресу: Ореховское шоссе, 10, консультативная поликлиника, с 09.00 до 13.00 в будние дни. Детали по телефону: (093) 309 89 05.