Жизнь запорожских студенток, сбитых в ДТП, вне опасности

К счастью, травмы оказались не смертельными: 16-летнюю девушку, которую вчера в Мелитополе буквально снес на пешеходном переходе водитель автомобиль «БМВ», завтра прооперируют.

У пострадавшей переломы голени и сотрясение мозга, но ее жизни уже ничего не угрожает и пострадавшая студентка переведена из реанимации в травматологию, так как у нее диагностировали переломы малой и большой берцовой кости. Об этом 0619 рассказал главврач 1-й горбольницы Мелитополя Николай Андрос.

Также в общей палате лечатся студентки, сбитые 20 ноября вечером на проспекте 50-летия Победы. Двоих пострадавших отвезли в больницу, одной из девушек оказали помощь на месте. За рулём авто был 71-летний мужчина, который ответит по статье УК за нарушение ПДД.