Житель Запорожья открыл стрельбу у завода «АвтоЗАЗ» (ФОТО)

Сегодня ночью патрульные задержали водителя Mazda, который из окна авто стрелял.

ЧП произошло на проспекте Соборном рядом с проходной завода. В салоне авто патрульные нашли пистолет и гильзы. Кроме того, в бардачке авто лежали детали других пистолетов, а в багажник находились два гарпуна.

На место остановки патрульные вызвали следователя Коммунарского райотдела, который установит мотивы стрельбы.

Действия стрелка подпадают под действия ч.4 с. 296 УК «Хулиганство с применением оружия». Санкция — до 7 лет лишения свободы.