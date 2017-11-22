Жителю Запорожской области пришлось встать с «пороховой бочки» (ФОТО)

В Запорожской области у жителя Приморского района нашли незаконное вещество — порох, который тот непонятно для чего хранил у себя дома в довольно большом количестве.

Как передает пресс-служба полиции региона, у 34-летнего мужчины конфисковали 2,5 кг пороха, после проведения у него в доме обыска.

Вещество отправили в криминалистический центр на обследование. В связи с хранением взрывоопасного вещества, на мужчину открыли уголовное производство.

Полиция отмечает, что за 10 месяцев 2017-го года у граждан Запорожской области конфисковали 19 кг взрывоопасных веществ.