Запорожская полиция выясняет, для чего рецидивист хранил оружие

В приморской Кирилловке полицейские изъяли у ранее судимого мужчины ружье.

Оружие не было зарегистрировано, и его происхождение пока неизвестно. Ружье направлено на экспертизу — вдруг из него были произведены криминальные выстрелы. Начато расследование по ст. 263 УК «Незаконное обращение с оружием».

Напомним, сегодня ночью в Запорожье патрульные задержали водителя Mazda, который из окна авто стрелял. ЧП произошло на проспекте Соборном рядом с проходной завода. В салоне авто патрульные нашли пистолет и гильзы. Кроме того, в бардачке авто лежали детали других пистолетов, а в багажник находились два гарпуна.