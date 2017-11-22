Запорожцам надоело есть тараканов: снова поступила жалоба на известный супермаркет (ФОТО)

В Мелитополе супермаркет «Сильпо» снова отличился. Как рассказали очевидцы, слойки с живностью «вошли в моду» в этом заведении общепита.

На этот раз с членистоногим «деликатесом» продают «Роллини». Вредоносные животные в супермаркете замечены не впервые, передает РИА Мелитополь.

Как правило, покупатели фиксируют нарушение санитарных норм на фото, когда насекомые ползают по выпечке и другим продуктам, но вот запечённый таракан в слойке с курицей, по словам покупателя, попался впервые.

Автор фото не уточнил, где именно нашёл усатого, в каком из двух местных «Сильпо», но факт остаётся не менее отвратительным.