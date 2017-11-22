Запорожцев будут катать на винтажном поезде

В Запорожье, вполне возможно, совсем скоро в рамках развития ретро-туризма запустят винтажный поезд или «паровоз».

Как рассказал на форуме начальник отдела исторического наследия железных дорог Украины ПАО «Укрзалізниця» Владислав Плахотнюк, такой вид путешествий становится всё более популярным по всему миру.

Для туристов запускают специальные поезда и автомобили, которые будто сошли со старых дагеротипов. Подобный эксперимент был успешно проведён в Карпатах и стал чрезвычайно популярен.

Планируется, что маршрут такого старого поезда будет пролегать от станции Запорожье-2 до «Запорожской Сечи». В поездку также будут входить экскурсия и посещение музея и организованы настоящие комплексные программы с посещением музея.