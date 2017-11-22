Запорожье заинтересовано в кредитах по низкой ставке

Первый заместитель мэра Запорожья Сергей Мешок во время встречи с делегацией немецкого госбанка развития KfW сообщил о необходимости инвестирования в систему центрального тепло- и водоснабжения, энергоэффективность зданий бюджетной сферы, систему общественного транспорта, решение вопросов утилизации и переработки мусора в городе.

Также чиновник отметил, что у Запорожья есть положительный опыт сотрудничества с европейскими финансовыми учреждениями.

«В 2018 году мы планируем первый этап реализации проектов с Европейским инвестиционным банком совместно с Министерством финансов и Министерством международного развития. Кредитные деньги, которые мы планируем взять у Европейского инвестиционного банка, не покрывают все нужды города. Мы и в дальнейшем заинтересованы в привлечении кредитов и сегодня используем все возможности, чтобы найти и привлечь средства», — сказал Сергей Мешок.

По словам чиновника, власть Запорожья, безусловно, смотрит на цену этих денег и тот экономический эффект, который они принесут для города.

«Стоимость денег должна быть оправдана», — произнес Мешок.

Заммэра отметил также, что предложение немецкого государственного банка развития KfW является достаточно интересным. Ставки от 1,5 до 2,5 % — приемлемые для бюджетов городов, сообщает пресс-служба мэрии.

Напомним, Запорожье стал одним из первых городов Украины, который успешно реализовал крупный совместный проект с Европейским банком реконструкции и развития.

Кредитное соглашение между КП «Водоканал» и ЕБРР было подписано в 1999 году: «Водоканал» получил 28 миллионов долларов, срок возврата кредита составил 15 лет и в марте 2014 года кредитное соглашение с ЕБРР было закрыто. Данное соглашение было подписано в рамках программы «Инвестиций и развития системы водоснабжения и очистки воды Запорожья».