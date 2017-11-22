Инспекция получила нагоняй от поджигательницы костров в Запорожской области

В Мелитополе инспекторы по благоустройству отправились в рейд по частному сектору, чтобы бороться с «фанатами» жечь костры.

Как передаёт РИА Мелитополь, итогом операции «костёр» стали два протокола и грубый скандал от гражданки.

Первые два нарушителя попались в поле зрения инспекторов на ул. Молодогвардейцев. Они разожгли костры с пламенем высотой под 2 метра, задымив всю округу. Отпираться от содеянного мужчины не стали и протоколы подписали, предъявив свои паспортные данные. Еще один житель частного сектора едва разжег костер, как к нему нагрянули инспекторы. Мужчина тут же осознал свою вину, костер затушил и отделался предупреждением.

А вот жительница ул. Чкалова, которую контролеры застали у костра, вела себя, мягко говоря, неадекватно. Она на чем свет стоит материла проверяющих. Затем зашла во двор и уже из-за забора продолжала нецензурно бранить инспекторов.

Главный специалист отдела благоустройства и экологии исполкома Владимир Рублев сообщил, что в ближайшее время он установит личность нарушительницы и она будет привлечена к административной ответственности.