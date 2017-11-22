Стали известны подробности кровавой драмы в Запорожье

Житель Запорожья забил до смерти собственную мать. Правда, судить его будут по ч.2 статьи 121 УК «Умышленное нанесение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть», а не за убийство.

По информации заместителя руководителя Запорожской местной прокуратуры №1 Виталия Демьянова, 36-летнего мужчину суд арестовал и он находится в СИЗО.

«Санкция ч.2 статьи 121 УК — от 7 до 10 лет лишения свободы», — сообщил Виталий Демьянов.

Напомним, мужчину, который сам вызвал патрульных по месту жительства — к дому на ул. Историческую в Заводском районе, задержали. Запорожец рассказал невероятную историю о том, как он обнаружил труп своей матери под дверью дома.

Пенсионерка была со следами сильных побоев, в крови.

Следователи опросили соседей и возможных свидетелей, которые слышали ссору мужчины и женщины накануне вечером. Очевидцы подтвердили, что видели, как мужчина ударил несколько раз по лицу свою мать.

Подозреваемый попытался несколько раз менять свои показания, но потом признался, что бил, но уж никак не желал смерти родному человеку.