Центр занятости: зарплата 10 тыс. грн для запорожцев — не предел

Запорожские работодатели готовы платить сотрудникам на рабочих специальностях по 10 тыс. грн и выше. Как рассказали «Верже» в пресс-службе Областного центра занятости, работодатели сейчас ищут «универсальных» сотрудников, совмещающих несколько функций, а потому готовы платить качественному работнику высокую зарплату, даже в отсутствие у последнего высшего образования.

Глава ведомства Ирина Дудник отмечает, что для успешного поиска места работы с высокой зарплатой необходимо проявлять активность на рынке труда, так как вакансия «живёт» не более 8 дней. Это значит чаще обращаться в центры занятости, а также просматривать вакансии-онлайн на странице сайта Центра занятости.

— В базе хороших вакансий сейчас имеются рабочие должности с зарплатой свыше 10 тыс. грн. Металлургический комбинат ищет мастера производственного участка с зарплатой более 15 тыс. грн, — говорит Ирина Дудник.

Также работодатели готовы предоставить места сотрудникам с особыми потребностями.

Как и год назад, в Запорожье актуальны специалисты рабочих профессий, в том числе и сферы обслуживания.