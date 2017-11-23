Аферист обманул бабушку 4-летнего запорожца, больного раком

Мошенник, воспользовавшись объявлением о помощи, размещенным родителями четырехлетнего Максима Полуляха, которому требуются деньги на лечение, обманул бабушку мальчика

Как пишет «ПроБердянск«, ребенок уже несколько месяцев борется с четвертой стадией саркомы мягких тканей. Бабушка ребенка рассказала журналистам о том, что не так давно стала жертвой мошенника. Неизвестный мужчина позвонил и заверил, что готов перечислить определенную сумму, чтобы помочь малышу, на самом же деле, выведал нужную информацию, после чего с карточки бабушки исчезла тысяча гривен

Увы, подобных случаев немало. Так, в прошлом году в Запорожье мошенники обокрали тяжелобольного ребенка – четырехлетнего Дмитрия. 26 тысяч гривен аферисты украли с карточного счета родителей.

Мать больного мальчика, Ирина, переселенка. Они приехали в Запорожье из Горловки, убегая от войны, но уже здесь их постигло новое несчастье. У Димы диагностировали острый лимфобластный лейкоз.