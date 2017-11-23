В Запорожской области вандалы рушат комфорт горожан (ФОТО)

Просьбы и увещевания коммунальщиков и власти вандалам нипочем — они продолжают портить имущество громады. На этот раз жертвой хулиганов стала остановка на улице Пушкина в Мелитополе.

На ней неизвестный «художник» написал баллончиком фразу «Выходи за рачки». Что это за призыв, одному Богу известно, но стирать его теперь придется коммунальщикам.

По словам начальника управления жилищно-коммунального хозяйства Алексея Тегимбаева, очистить надпись попробуют при помощи растворителя. Однако предыдущий опыт показал, что это средство краску из баллончика победить не может. Остановка, по всей видимости, испорчена безнадежно — даже если растворитель и уничтожит «художества», пятна от него самого уже ничем не уберешь, передает РИА Мелитополь.