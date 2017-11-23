В Запорожье полисмены изловили дерзкого охотника за металлом (ФОТО)

Молодчик повадился ночью воровать металлические люки, обрекая автолюбителей на тяжелые испытания для своих авто, а пешеходов — на переломы конечностей и сотрясение мозга.

Однако сотрудники Коммунарского райотдела полиции выследили вора коммунальной собственности. Оказалось, что 24-летний молодчик использовал для перевозки похищенных люков «Ланос».

По информации руководителя Запорожской местной прокуратуры №2 Романа Мазурика, во время задержания горожанина в багажнике находилось 10 люков.

Сейчас решается вопрос о мере пресечения для задержанного. Злодею грозит до 5 лет лишения свободы.

Напомним, недавно во дворе дома на ул, Патриотической патрульные задержали мужчину, который грузил в «Ланос» строительную плитку. Оказалось, что горожанин украл плитку. Она лежала возле места пристройки к дому.