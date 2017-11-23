Дамы начали «воевать» с мужчинами с помощью «вуменспрединга» (ФОТО)

В инстаграме набирает популярность флешмоб с хештегом #womanspreading.

Смысл флешмоба — протест против мужчин, широко раздвигающих ноги в общественном транспорте.

Девушки фотографируются в аналогичных позах и называют это «вуменспрединг». Дескать, мужчины, раздвигая ноги, выказывают неуважение барышням, а также зачастую занимают сразу два сиденья в транспорте и это мешает другим пассажирам.

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Видимо, дамы забывают об особенностях строения бедер представителей сильного пола, большинству из которых крайне неудобно в сидячем положении держать ноги плотно сомкнутыми.

Да уж, и некрасиво смотрится барышня, раскинувшая ноги, в общественном месте.