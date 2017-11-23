Запорожанке удалось спастись от рук маньяка в лифте (ФОТО)

В Запорожье девушке едва удалось унести ноги от маньяка в лифте. Как сообщила активисты на странице в Фейсбуке, сев в лифт с мужчиной, она понятия не имела, какому риску себя подвергает.

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«В нашем доме во втором подъезде, произошло мягко говоря неприятное происшествие. Человек на фото вошел с девушкой в лифт и начал приставать к ней, потом стал нажимать на кнопки лифта что бы остановить его, по счастливой случайности для девушки лифт остановился на 3 этаже, двери лифта открылись. Она смогла вырваться и побежала в низ по ступенькам спасаясь от этого негодяя. В это время в подъезда зашла соседка и увидела перепуганную девушку за которой бежал этот мерзавец, испугавшись свидетеля он быстро удалился. Пожалуйста, сделайте репост. Давайте поможем этому уроду стать знаменитым не только в нашем городе. Завтра на месте девушки могут оказаться наши с вами близкие и знакомые. Намерения этого преступника неизвестны, хотел ли он ограбить или он маньяк, кто знает, на что вообще он способен», — говорится в сообщении.