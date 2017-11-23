Запорожанки пытались вынести из супермаркета закуску и сладости

Забавно, что воровка не польстилась на спиртное (что бывает часто), а попыталась стащить две большие упаковки растворимого кофе и торт с вишнями.

Свою «добычу» она спрятала под куртку, но отведать сладкого ей не довелось — на выходе воровку остановил охранник магазина. Обнаружив у женщины товар, он вызвал на место полицию Мелитополя. Ущерб супермаркета составил более 500 гривен.

В связи с тем, что материальных и моральных претензий к злоумышленнице у «АТБ» не было (украденный ею товар вернули на полки сразу после обнаружения), женщина получила условный срок, пишет Риа-Мелитополь.

Не так давно Коммунарский райсуд Запорожья вообще освободил от отвественности 18-летнюю студентку, которая попыталасть украсть в супермаркете две пары трусиков и лифчик. Денег у девушки не было, а блеснуть бельем студентки очень хотелось.

В примерочной кабинке девицы надела белье и попыталось пройти мимо кассы. Но ее остановили на выходе охранники. Девушка в слезы, но не разжалобила.

Вызванным полицейским пришлось изымать (женщина в погонах составляла проткол и фиксировала процесс изъятия) похищенная белье.