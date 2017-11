Запорожский путешественник выложил в сеть видеофильм о странствиях в Латинской Америке (ВИДЕО)

В начале октября завершилась экспедиция «TERRA АМЕРИКА» известного запорожского путешественника и писателя Владимира Супруненко — трехмесячное странствие по Южной и Центральной Америке.

Во время вояжа запорожец проехал около 10 тысяч километров по Мексике, Гватемале, Сальвадору, Гондурасу, Никарагуа, Эквадору, Перу, Бразилии, Парагваю и Аргентине.

«Один из итогов экспедиции надпись на английском языке на мексиканской обочине: «You are exactly where you need to be». По-русски это звучит так: «Ты находишься точно в том месте, где ты должен быть!» Дорога и определила это место. Так надпись стала своеобразным девизом. Может быть, даже всей жизни», — сообщил на своей страничке в соцсети Владимир Супруненко.

