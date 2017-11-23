Запорожского селянина довели до смертного греха

Под стражей в СИЗО оказался 64-летний житель Запорожской области, который жестоко забил собственную жену палкой до смерти.

По информации пресс-службы прокуратуры Запорожской области, в поселке Камышеваха 64-летний мужчина, возмутившись поведением жены, взял палку и стал наносить ею удары по телу сожительницы. От побоев женщина скончалась.

Сейчас мужчине сообщено о подозрении в совершении умышленного убийства и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. За убийство запорожец может получить от 7 до 15 лет тюрьмы.

Как уже сообщал «Верже», убийство 17 ноября произошло на почве бытовой ссоры. Пенсионер избил свою жену во время семейных разборок. Правоохранителям мужчина заявил, что 54-летняя жена сама виновата, мол, довела его до смертного греха своими придирками.

Напомним, Бердянский суд приговорил к 10 годам мужчину, который зарезал собственного сына.