Запорожцев приглашают провериться на опасный вирус (ФОТО)

В Запорожье будет работать мобильная амбулатория для прохождения очень важных тестов. Как рассказали «Верже» сотрудники БФ «Сподівання», анализ на ВИЧ/СПИД можно будет сделать в центре города 24 ноября.

«Уважаемые жители Запорожья! 24 ноября с 10.00.до 14.00 по адресу: г.Запорожье, пр. Металлургов (За кафе «Макдональдс»). Здесь будет расположена Мобильная амбулатория БО «БФ «Сподівання», предоставленная Альянсом общественного здоровья Alliance for Public Health», — говорят в фонде.

Здесь горожане смогут:

— пройти тестирование на ВИЧ быстрыми тестами,

— получить информацию о ВИЧ-инфекции / СПИД, —

— консультирование медицинских и социальных работников,

— информационно-образовательные материалы.

Акция проходит в рамках Европейской недели тестирования на ВИЧ и вирусные гепатиты.