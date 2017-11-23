Запорожцев приглашают провериться на опасный вирус (ФОТО)

В Запорожье будет работать мобильная амбулатория для прохождения очень важных тестов. Как рассказали «Верже» сотрудники БФ «Сподівання», анализ на ВИЧ/СПИД можно будет сделать в центре города 24 ноября.
«Уважаемые жители Запорожья! 24 ноября с 10.00.до 14.00 по адресу: г.Запорожье, пр. Металлургов (За кафе «Макдональдс»). Здесь будет расположена Мобильная амбулатория БО «БФ «Сподівання», предоставленная Альянсом общественного здоровья Alliance for Public Health», — говорят в фонде.
Здесь горожане смогут:
— пройти тестирование на ВИЧ быстрыми тестами,
— получить информацию о ВИЧ-инфекции / СПИД, —
— консультирование медицинских и социальных работников,
— информационно-образовательные материалы.
Акция проходит в рамках Европейской недели тестирования на ВИЧ и вирусные гепатиты.