Культовый дизайнер Андре Тан откроет в Запорожье магазин

Известный украинский дизайнер Андре Тан планирует открыть свой фирменный магазин в Запорожье, который будет размещен в ТРК «City Mall».

Как сообщают «Городские новости«, пиар-менеджер дизайнера Екатерина подтвердила журналистам эту информацию, добавив, что работа магазина начнется уже в декабре.

Напомним, торговая марка «andre TAN» была создана в 2000 году. На показе «Fall — Winter 2006—2007» представил новое направление в моде — Smart Couture.

В 2008 году вёл телепередачу «ProFashion».

С сентября 2010 года участвует в съёмках телепередачи «Большое перевоплощение» на украинском канале 1+1.

Напомним, на прошлой неделе в Запорожье состоялся туристический форум, на котором было немало почётных гостей, в том числе и телеведущая Ольга Фреймут, которая со сцены более часа рассказывала о плюсах и минусах нашей страны в отельно-рекреационном бизнесе, ресторанном, имиджевом, развлекательном. Как известно, ведущая программ «Инспектор Фреймут», «Ревизор» и многих других, знает о том, чем дышит наш туризм изнутри и не понаслышке.

Ольга является и активным туристом, в связи с чем поделилась опытом путешествий и провела некий сравнительный анализ зарубежных мест с культовыми местами Украины.

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Как рассказала ведущая, у Запорожья большой потенциал в плане привлечения туристов и есть все возможности для развития отрасли. Она назвала два достойных отеля, уровень которых способен достойно представить город на Европейском туристическом рынке, а также рассказала о местах и занятиях, которые приятно делать в Запорожье.