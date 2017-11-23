Медики пытаются спасти юного запорожца, пострадавшего в ДТП

Жители Бердянска просят помочь мальчику, пострадавшему на прошлой неделе в аварии на вокзале.

Напомним, что 15 ноября в ДТП в районе железнодорожного вокзала попал ученик восьмого класса ООШ № 20 Вадим Пермяков. У мальчика очень серьезные травмы, он уже перенес две черепно-мозговые операции. Медики оценивают его состояние как стабильно тяжелое. Владик нуждается в дорогостоящем лечении и дальнейшей реабилитации. Ребенок из многодетной и малообеспеченной семьи, передает ПроБердянск.

Коллектив ООШ №20 и Еврейская община «Тхия», членом которой является Владислав, просят откликнуться всех неравнодушных людей и помочь мальчику!

В Приватбанке открыт счет на имя мамы Владика — Пермяковой Елены.Номер карты 5168742209709892.

Средства на лечение собирают также в школе №20, где их можно передать непосредственно директору Кидаловой В.П.

Также ребёнок нуждается в донорской крови любой группы. Людей, готовых стать донором, ждут с понедельника с 7-15 до 11-30 на Бердянской станции переливания крови. Обязательно указать, что кровь сдаётся для Пермякова Влада. Донор должен иметь при себе паспорт и идентификационный код.