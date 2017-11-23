Начальник запорожской полиции горд за своих подчиненных (ВИДЕО)

Начальник Нацполиции в Запорожской области Олег Золотоноша горд за своиз подчиненных. На своей страничке в соцсети полковник выложил такой текст.

«В полиции вне зависимости от возраста работают люди суровые. Трудно оставаться романтиком, когда каждый день сталкиваешься с криминалом. Но даже у самых суровых наших парней теплеет на душе, когда они слышат от людей простое человеческое спасибо. Я уже не говорю о молодых ребятах, пришедших в розыск не так давно, но уже показывающих хорошие результаты в работе. Сегодня им сказали спасибо за профессионализм. 19 ноября ночью трое преступников выбили стекло в одном из салонов меховых изделий в Запорожье, и украли 22 шубы на 3 млн. грн. Оперативники всего за двое суток установили и задержали первого злоумышленника, изъяли у него часть украденного. Двух остальных найдут обязательно. И обязательно услышат «спасибо» еще раз. У нас последнее время стало «хорошим тоном» критиковать правоохранителей. Но не забывайте поблагодарить парней, которые сутками не спят, и часто рискуют собой, чтобы защитить и вас, и ваше имущество. А мне, как руководителю, всегда приятно, когда и полиция сработала результативно, и люди убедились в том, что на наших ребят можно положиться. Независимо от мнения критиков (а мои сотрудники знают, что у них » критик» номер один — это нач. ГУНП области) говорю: «СПАСИБО»! » МОЛОДЦЫ»!», — написал Золотоноша.