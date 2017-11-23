На запорожских предпринимателей обрушились «налоговые» мошенники

В Мелитополе Запорожской области предпринимателей атаковали мошенники, «работающие» под видом сотрудников налоговой службы.

Как рассказали «Верже» в пресс-служба ГФС региона, воры настаивают на том, чтобы на счёт вымышленных финансистов доверчивые бизнесмены под разными видами перечисляли cредства.

Мошенники представлялись начальником ОГНИ или служащими и просили уточнить реквизиты для перевода средств на карту.

Налоговые сотрудники Мелитополя отмечают, что служба и её сотрудники работают только на законных основаниях, потому совершенно точно заверяют, что никогда не делают рассылку СМС и не обзванивают своих клиентов с целью узнать какую-то информацию.

ОГНИ рекомендует быть предельно осторожными в разговорах с неизвестными лицами, которые делают сомнительные запросы.

При таких сомнительных звонках следует обращаться в правоохранительные органы.